Agguato di camorra a Napoli: due persone uccise a colpi di pistola in parco a Miano

Due persone sono state uccise nel pomeriggio di ieri, lunedì 31 gennaio, a Napoli, nel quartiere Scampia. Il duplice omicidio è avvenuto nel rione don Guanella, all’interno del Parco dei Colombi. Sul posto sono giunti polizia e carabinieri, oltre che i sanitari. Questi non hanno potuto che constatare il decesso delle due vittime, ritrovate in un’auto e delle quali non sono ancora state rese note le generalità.

Si tratta, con ogni probabilità, di un agguato di stampo camorristico. La zona è quella fino ad alcuni anni fa sotto l’influenza dei Lo Russo, e diventata terreno di conquista a partire dall’inizio del declino dei cosiddetti “Capitoni”.