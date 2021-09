Afghanistan, il monito di Papa Francesco: “I Paesi accolgano chi cerca una nuova vita”

Afghanistan, Papa Francesco: “I Paesi accolgano chi cerca una nuova vita”

“I Paesi accolgano chi cerca una nuova vita”: lo ha dichiarato Papa Francesco nel corso dell’Angelus domenicale parlando di coloro che fuggono dall’Afghanistan dopo la conquista del potere da parte dei talebani.

“In questi momenti concitati, che vedono gli afghani cercare rifugio, prego per i più vulnerabili tra loro – ha dichiarato il Pontefice – Prego perché molti Paesi accolgano e proteggano quanti cercano una nuova vita. Prego anche per gli sfollati interni, affinché abbiano l’assistenza e la protezione necessaria”.

“Possano i giovani afghani – ha aggiunto il Papa – ricevere l’istruzione, bene essenziale per lo sviluppo umano. E possano tutti gli afghani, sia in patria, sia in transito, sia nei Paesi di accoglienza vivere con dignità, in pace e fraternità coi loro vicini”.