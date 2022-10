Le rivelazioni shock di Adriana Volpe sull’ex marito: “Diceva a mia figlia che mi avrebbe ammazzato”

Le rivelazioni shock di Adriana Volpe sulle minacce ricevute dall’ex marito

Sono rivelazioni sconvolgenti quelle rese dalla conduttrice Adriana Volpe ai giudici della Quinta sezione penale, nel processo che vede imputato l’ex marito Roberto Parli accusato di maltrattamenti in famiglia.

“Ho vissuto nel panico, mio marito non era più l’uomo che avevo conosciuto. Mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili, anche in presenza della bambina o in mia assenza. Mi diceva ‘ti rovino, ti distruggo’” ha raccontato la presentatrice che è stata sposata con Parli dal 2008 al 2020, anno in cui si è separata.

Tutto inizia nel 2019 quando Parli, imprenditore svizzero, avrebbe iniziato ad abusare di psicofarmaci e alcol. “Ho provato in tutti i modi ad aiutarlo, a trovare una soluzione, ma è stato inutile” ha dichiarato Adriana Volpe.

La situazione peggiora quando la conduttrice nel 2020 partecipa al Grande Fratello Vip: “Il nostro era un rapporto solido, lui era un papà meraviglioso e un marito presente anche se era lontano. Poi con il mio ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, a gennaio 2020, entrata in questa ‘bolla’ è iniziata la crisi”.

L’ex marito di Adriana Volpe si trasferisce a Roma dai genitori di Adriana Volpe per accudire la figlia: “Insultava i miei, parlava male di me agli amici, metteva in giro voci per denigrarmi, a mia figlia diceva che mi avrebbe ammazzato e sotterrato”.

“Appresa la notizia della pandemia, sono uscita dal gioco volontariamente il 19 marzo, quando sono stata informata che suo padre stava male ed era ricoverato – ha raccontato ancora Adriana Volpe – Mio papà, mentre ero ancora al Grande Fratello, si era reso conto che mio marito era cambiato, che prelevava ingenti quantità di denaro dal mio conto, 22mila euro in un mese. Nei mesi successivi mi ha detto che era entrato in un tunnel, aveva perso soldi investendo online. Poi ha iniziato a dire davanti ai miei genitori ‘questa donna la distruggo’, ‘porto via la bambina e lei non la vedrà mai più’”.

Poi arriva la denuncia, la separazione, il divieto di allontanamento e il processo per maltrattamenti dove la Volpe ha testimoniato: “Per tutto il 2021 abbiamo vissuto momenti di panico. Lui mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili, davanti a me, alla mia bambina e anche in mia assenza”.