Accoltellata dal compagno dopo una lite, soccorsa da un passante: è grave

Una donna di 56 anni è stata accoltellata in strada dal compagno 62enne. È accaduto a Cinisiello Balsamo (Milano). Stando a quanto ricostruito finora, l’uomo l’avrebbe colpita alla gola, a una gamba e al torace, lasciandola poi morente sull’asfalto, accanto all’auto di famiglia. . A chiamare i soccorsi è stato un passante. Ora la donna è ricoverata al Niguarda dove lotta tra la vita e la morte.

Come riporta Repubblica, sull’accaduto indagano i carabinieri di Sesto San Giovanni. Il 62enne è stato fermato con ancora indosso due coltelli. Le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire il movente che ha spinto l’uomo a commettere un tale gesto.

In base alle prima ricostruzioni, i due si trovavano in auto insieme, quando avrebbero iniziato a litigare. In quel momento, l’uomo l’avrebbe colpita mortalmente per poi darsi alla fuga.