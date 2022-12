Accoltella l’ex moglie davanti ai figli e scappa con un’auto rubata: fermato dalla polizia

Accoltellata davanti ai figli, che sono scesi in strada a chiedere aiuto. Una donna di Bologna è in gravi condizioni dopo essere stata aggredita nella sua abitazione dall’ex marito.

La 25enne è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Maggiore, mentre l’uomo è stato fermato dalla polizia al termine di una fuga rocambolesca. A dare l’allarme erano stati i figli, due maschi ed una femmina, che sono stati affidati alle cure dei servizi sociali.

I tre bambini sono scesi in strada per chiedere aiuto dopo che l’uomo aveva aggredito la madre con un’arma da taglio, colpendola al collo. Mentre i carabinieri sono intervenuti in soccorso della donna, la segnalazione dell’aggressore in fuga è stata diramata a tutte le pattuglie sul territorio. Per procurarsi un mezzo, il 31enne ha minacciato la conducente di un’auto, facendola scendere dalla vettura.

Poco dopo si è dovuto fermare a causa dei lavori stradali lungo via De’ Carbonesi, che lo hanno costretto a proseguire la sua fuga a piedi verso piazza Galilei, dove è stato bloccato dalla polizia. Ora l’uomo, un cittadino marocchino, è stato portato in questura, dove la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.