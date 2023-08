Abusi sessuali sulla studentessa 15enne, arrestato educatore 64enne

Avrebbe approfittato del suo ruolo di educatore per abusare di una ragazzina di 15 anni. Un uomo di 64 anni è stato arrestato perché sospettato di reiterati abusi sessuali nei confronti di una giovane che le era stata affidata per ragioni di istruzione, vigilanza ed educazione. Con lui, la 15enne aveva instaurato un rapporto fin dalle scuole elementari, all’interno dell’istituto di Tivoli in cui ha poi frequentato anche le scuole medie.

Qui il 64enne ha iniziato a carpire la fiducia della giovane “addirittura iniziando a rivolgerle complimenti sul suo aspetto fisico sin da quando lei frequentava le scuole elementari e perseverando in tali comportamenti anche durante gli anni della scuola media, al punto da indurre la minore a sentirsene ‘lusingata’”, ha scritto il giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari.

Nella valutazione degli elementi di indagine raccolti a carico dell’uomo, che vive a Gallicano nel Lazio, il giudice ha ritenuto lineare e coerente il racconto della minore. Determinante è stata la capacità dei genitori di intercettare anomalie in alcuni comportamenti della ragazza. Si sono rivolti immediatamente ai poliziotti del commissariato tiburtino, denunciando quanto accaduto.

La richiesta degli arresti domiciliari è volta a scongiurare il rischio di reiterazione del reato, non potendo escludersi “che l’indagato, proprio in virtù della sua attività lavorativa, abbia avvicinato e/o avvicinerà altri minori, al fine di instaurare con costoro medesimi rapporti illeciti”, ha scritto il gip.