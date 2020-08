“Ha soltanto un raffreddore”, il piccolo Liam muore a soli 16 mesi

Giulianova, bimbo di 16 mesi muore in ospedale: “Aveva soltanto un raffreddore”

Sembrava essere soltanto un semplice raffreddore e invece il piccolo Liam è morto, a soli 16 mesi. La tragedia è avvenuta in Abruzzo, precisamente a Giulianova, lo scorso weekend. Il bambino aveva difficoltà respiratorie, nei giorni precedenti aveva accusato un raffreddore che non lasciava immaginare un risvolto tanto grave. Il piccolo – come riporta il Messaggero – è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Giulianova, i medici di turno hanno immediatamente riscontrato una grave forma di dispnea e hanno provato a salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare. I genitori, Stefano e Luigia, si erano trasferiti da poco a Giulianova dalla Germania. Il loro desiderio è sempre stato quello di tornare alle origini e, dopo tanti sacrifici, avevano compiuto il grande passo, tornando a casa con il piccolo Liam, il loro unico figlio, prendendo una casa di Villa Pozzoni.

Il funerale si terrà presso la chiesa dei Benedettini. Secondo i sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale, non era presente alcuna infezione riconducibile al Coronavirus. Ancora poco chiare le motivazioni del decesso: secondo i medici, si è trattato di una mancanza d’ossigeno, ma non è stata riscontrata una polmonite.

