Porta il suo abito da sposa in lavanderia e, al momento di ritirarlo, le consegnano un altro vestito. L’incubo di ogni sposa è diventato realtà per una ragazza di Terni, Deborah Volpe, che aveva lasciato il vestito del suo giorno più bello in lavanderia, per poi poterlo conservare per sempre.

Quando è andata a ritirarlo, però, ha avuto una terribile sorpresa: la lavanderia aveva scambiato il suo abito con quello di un altra sposa. La ragazza, dopo il dispiacere, ha deciso di non darsi per vinta e ha pubblicato un appello su Facebook per cercare di recuperare il vestito. La speranza è che arrivi sulla bacheca dell’altra sposa, che ha ricevuto per errore l’abito di Deborah.

“Condivido con voi una cosa molto spiacevole che mi è successa” scrive la ragazza nel post. “So che è impossibile ma se qualcuno fra i miei contatti si accorge di averlo in casa mi può contattare, è questo nelle foto. In lavanderia c’è l’altro che ovviamente non ho ritirato”. Il post è accompagnato dalle foto dell’abito perduto: “Me ne volevano rifilare uno rosa con i brillantini, insistevano pure che era quello”, è la risposta della sposa a uno dei commenti di solidarietà pubblicati sotto all’appello.