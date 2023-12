A che ora Papa Francesco va a Piazza di Spagna a Roma per la Festa dell’Immacolata: l’orario

A che ora Papa Francesco va a Piazza di Spagna, per la tradizionale visita alla statua della Madonna in occasione della Festa dell’Immacolata di oggi, 8 dicembre 2023? Il Pontefice si recherà a Piazza di Spagna a Roma oggi pomeriggio alle ore 16. Prima il Santo Padre si recherà alla Basilica di Santa Maria Maggiore.

In occasione della ricorrenza, per tutto il giorno la cittadinanza romana porterà il proprio omaggio alla statua della vergine in piazza Mignanelli, a ridosso di piazza di Spagna. Come tradizione, i primi saranno i Vigili del fuoco, in onore dei 220 colleghi che l’8 dicembre del 1857 inaugurarono il monumento: alle 7 saliranno fino in cima per deporre la propria ghirlanda di fiori sul braccio della Vergine. Il Santo Padre – informa il Vicariato – sarà accolto dal cardinale vicario, Angelo De Donatis, e dalle autorità civili; pregherà davanti al monumento dedicato alla Madonna e lascerà dei fiori alla sua base. Se non vi trovate a Roma, potete seguire in tv la visita di Papa Francesco a piazza di Spagna alle ore 16 di oggi, 8 dicembre 2023, per la Festa dell’Immacolata con diretta su Rai 1 a cura del Tg1 e su Tv2000. Collegamento su Rai 1 dalle 15.30. Domani, 9 dicembre, alle ore 17 ci sarà invece l’inaugurazione dell’albero di Natale in piazza San Pietro e del presepe.

La storia e il programma

Abbiamo visto a che ora Papa Francesco va a Piazza di Spagna a rendere omaggio alla statua della Madonna per la Festa dell’Immacolata, ma qual è la storia di questa tradizione e il programma di oggi? Si tratta di un’antica consuetudine iniziata nel 1953 con Pio XII, ma interrotta negli ultimi due anni a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia.

Prima del Santo Padre saranno numerosi i gruppi e le personalità che lasceranno serti floreali ai piedi della colonna alta 12 metri progettata dall’architetto Luigi Poletti, sulla cui sommità svetta la statua mariana in bronzo realizzata dallo scultore Giuseppe Obici.