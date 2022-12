È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 16 dicembre, in tutte le edicole

Il ritorno della bomba. Ecco come siamo arrivati al rischio di una guerra nucleare. E come fare per evitarla.

L’escalation. Con il conflitto in Ucraina lo scontro atomico non è più un tabù. Stefano Mentana ci spiega il percorso che ha portato il ricorso alle armi nucleari a diventare un’opzione concreta.

“Ma Biden non sgancerà l’atomica”, a TPI parla l’ex funzionario della Casa Bianca Jon Wolfstahl che spiega cosa farebbe Washington e perché dovremmo cominciare a negoziare con la Russia.

L’atomica è un pericolo per tutti: nessuno può gestirne le conseguenze. E allora dobbiamo sbarazzarcene. Il coordinatore della Rete pace e disarmo Francesco Vignarca spiega a TPI perché rinunciare al nucleare “è l’unico modo per salvare l’umanità”. Invece il fisico Paolo Cotta-Ramusino spiega le conseguenze di una guerra atomica sulle generazioni future.

Inoltre un approfondimento sulla giustizia con un’intervista a Roberto Scarpinato: “Ma quale garantismo? C’è una parte dell’establishment che punta solo all’impunità e a mettere i magistrati sotto il controllo della politica”.

Luca Telese ci racconta cosa c’è dietro l’incontro segreto tra Renzi e lo 007 in autogrill.

Cura sovranista. Il Covid è sparito? Il governo Meloni sta gestendo la pandemia nel segno della discontinuità. Per rispettare le promesse fatte in campagna elettorale. Ma il virus continua a circolare. L’approfondimento di Marta Vigneri.

