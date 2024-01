6 gennaio 2024 (Befana), supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, Epifania

I negozi e i supermercati sono aperti o chiusi oggi, 6 gennaio 2024, nel giorno dell’Epifania, in Italia? E quali sono gli orari? Una domanda che si stanno ponendo in molti in un giorno festivo, quello della Befana, che chiude le festività natalizie. Si tratta inoltre di un festivo che cade di sabato. Un’ultima occasione per realizzare un bel pranzo o cena in compagnia di parenti e amici. Se vi siete dimenticati qualcosa e dovete comprare un ingrediente all’ultimo minuto, vorrete sapere se i negozi oggi sono aperti. Questo è il posto giusto.

La risposta è che la maggior parte dei negozi oggi sarà aperto. Questo sia perché domani è domenica, sia perché sono appena iniziati in tutta Italia i saldi invernali, per cui molte attività restano aperte sperando di avere tanta gente pronte ad acquistare approfittando degli sconti. Le vie dello shopping di Milano, Roma, Napoli e compagnia promettono di avere tutti i negozi aperti alla Befana, e sicuramente ci sarà molta gente in giro.

In ogni caso il consiglio che vi diamo è quello di verificare direttamente l’apertura o la chiusura del vostro punto vendita di fiducia tramite il sito internet o le pagine social. Discorso molto simile vale per gli outlet village, tutti apertissimi il 6 gennaio 2024. Tutti aperti nel giorno dell’Epifania anche i supermercati, da Esselunga a Lidl passando per Il Gigante, Iper, Bennet, Conad, Coop e compagnia. Alcuni però potrebbero osservare orari ridotti, per cui il consiglio è sempre quello di verificare l’orario di apertura e chiusura relativo al negozio di interesse.

Tra i supermercati aperti all’Epifania 2024 spicca anche la catena Pam, che dovrebbe fare dalle ore 8 alle ore 21, con alcune eccezioni che apriranno e chiuderanno con mezz’ora d’anticipo. Penny Market, invece, osserverà orari differenti, che in linea di massima dovrebbero coprire le ore dalle 8:30 alle 13:30 e, poi, dalle 15/16 alle 20. Anche la catena Coop dovrebbe rimanere aperta con orari classici. Saranno aperti durante l’Epifania 2024 anche i negozi delle catene Decathlon, Ikea, Leroy Merlin, MediaWorld e Unieuro, come Trony ed Euronics. Vediamo infine il quadro completo per quanto riguarda gli outlet.