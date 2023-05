Grosseto, migliora il 50enne ricoverato in shock settico per aver fatto sesso per 24 ore: rischia l’amputazione del pene

Aiutandosi con l’Mdma probabilmente tagliato con prodotti medici che hanno lo scopo di favorire la prestazione sessuale, un 50enne tedesco ha trascorso l’intera giornata del 10 maggio a fare sesso con la moglie mentre si trovava in vacanza a Castel del Piano.

Una maratona che si è rivelata quasi fatale per l’uomo, che ha riportato uno shock settico ed è stato portato d’urgenza in ospedale a Grosseto, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni. Ha riportato una necrosi dello scroto e del pene, la gravità dell’infezione ha costretto i medici a porlo immediatamente in coma farmacologico. Inizialmente era stato dato in fin di vita mentre adesso il suo quadro clinico complessivo sarebbe in miglioramento.

Dall’ospedale nessuno si sbilancia ma pare confermato l’abuso di sostanza stupefacenti. Il 50enne ha rischiato grosso e adesso potrebbe non essere più in grado di avere rapporti sessuali. Tra le ipotesi peggiori dell’evoluzione della sua condizione c’è anche la necessità di procedere all’amputazione dei genitali. La sua prognosi resta comunque riservata.