31 dicembre 2022, supermercati e negozi aperti o chiusi l’ultimo dell’anno (Capodanno)

I negozi e i supermercati sono aperti o chiusi oggi, 31 dicembre 2022, per l’ultimo dell’anno? Una domanda che molti si stanno ponendo in vista del Capodanno, serata nella quale la maggior parte degli italiani si riunirà nelle case o nelle piazze per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e brindare alla fine del 2022. Un Capodanno 2023 che dopo anni vede un allentamento delle misure restrittive per il Covid, con la possibilità di tornare a festeggiare e riunirsi.

Dunque bisognerà avere il modo e il tempo di andare a comprare tutto l’occorrente. E se proprio all’ultimo vi siete resi conto che manca qualcosa? Non temete, la maggior parte nei negozi e dei supermercati oggi, 31 dicembre, rimarrà aperto, anche se in molti casi con orari ridotti e chiusure anticipate per mettere a tutti i lavoratori di tornare a casa in tempo per festeggiare l’ultimo dell’anno. Domani – 1 gennaio 2023 – sarà invece molto difficile trovare negozi aperti, perché le chiusure saranno generalizzate.

Anche tutti i principali centri commerciali saranno chiusi il 1 gennaio 2023 e aperti oggi, 31 dicembre 2022. Vediamo nel dettaglio il quadro nelle principali città come Roma e Milano. Nella notte di San Silvestro, come detto, gli orari di molti negozi e centri commerciali subiranno delle modifiche con riduzioni e chiusure anticipate al tardo pomeriggio, per permettere a tutti di fare il tradizionale Cenone. Diversi negozi da Milano a Palermo (come in tutte le altre città) osservano infatti un orario ridotto, e il discorso vale per i centri commerciali come per gli outlet village, esattamente come avvenuto il 24 dicembre. Ecco un quadro dei principali negozi e degli orari per il 31 dicembre 2022:

Barberino Designer Outlet 10-18

Castel Guelfo The Style Outlets 10-18

Castel Romano Designer Outlet 10-18

Città Sant’Angelo Village Outlet 10-18

Fidenza Village 10-18

Franciacorta Village 10-18

La Reggia Designer Outlet 10-18

Mantova Village 10-18

Mondovicino Outlet Village 10-18

Noventa di Piave Designer Outlet 10-18

Palmanova Village 10-18

Puglia Village 10-18

Scalo Milano 10-18

Serravalle Designer Outlet 10-18

The Mall Firenze 10-17

The Mall Sanremo 10-17

Torino Outlet Village 10-18

Valdichiana Village 10-18

Sardinia Outlet 10-18

Sicilia Outlet Village: 10-18

Tutto chiuso invece il 1 gennaio 2023. In ogni caso il consiglio che vi diamo è di verificare contattando direttamente il vostro punto vendita di fiducia, anche tramite il sito o le pagine social, per conoscere con precisione gli orari.