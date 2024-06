2 giugno 2024: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia per la Festa della Repubblica. Info e orari

Oggi, 2 giugno 2024, è la Festa della Repubblica, con cui si ricorda l’anniversario del referendum del 1946 con il quale gli italiani scelsero la Repubblica invece della monarchia. Una giornata di festa nella quale sarà possibile trascorrere momenti in compagnia di amici e parenti. Per questo molti si chiedono se i negozi e i supermercati sono aperti oggi, 2 giugno 2024.

Iniziamo col dire che questa importante festività quest’anno capita di domenica. Per molti supermercati e centri commerciali è un’occasione per promuovere aperture straordinarie, confidando sul fatto che molta gente non lavora e quindi approfitterà per fare shopping. Soprattutto nelle grandi città, dunque, trovare qualcosa aperto il 2 giugno 2024 sarà dunque molto semplice.

Come sempre vi consigliamo di dare un’occhiata al vostro punto vendita di fiducia, magari consultando il sito o le pagine social, per essere sicuri che sia aperto in occasione della Festa della Repubblica. In generale possiamo dire che saranno aperti i negozi Ikea, i supermercati Esselunga, ma anche Bennet, Conad, Iper, Coop, MediaWorld, Unieuro, Decathlon, Leroy Merlin. In alcuni casi potrebbe esserci un orario ridotto, essendo anche domenica, oppure delle chiusure spot di singoli punti vendita soprattutto tra quelli autonomi. Aperti anche per il 2 giugno gli outlet village. Vediamo gli orari dei principali per la giornata di oggi: