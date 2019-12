Due 16enni scomparsi, l’appello di una madre su Facebook

Due 16enni scomparsi ad Alessandria, l’appello di una madre su Facebook

Due sedicenni, Nicolò e Marika, risultano scomparsi dal 27 novembre, quattro giorni fa, ad Alessandria. Lo denunciano sui social i genitori, secondo cui i due amici si sarebbero allontanati sull’auto di una amica 25enne.

16enni scomparsi: l’appello

“Mercoledì sono scomparsi in momenti differenti Marika di 16 anni e mio figlio Nicolò”, scrive sul suo profilo Facebook la madre di quest’ultimo, Tiziana Tonetti.

Il ragazzo, al momento della scomparsa, “indossava una felpa grigia con cappuccio, pantaloni tipo tuta neri, scarpe Nike nere e un giubbotto di pelle nera – continua la donna sul social – Sicuramente i due ragazzi si trovano in compagnia di una terza persona, una certa Alessia, munita di una Nissan Micra di colore grigio argento metallizzato. Chiunque avesse informazioni utili è pregato di contattarmi in privato via messanger, oppure di contattare le forze dell’ordine. È stata sporta denuncia di scomparsa di entrambi i ragazzi”.

I cellulari dei due giovani risultano spenti.

