Si presenta in ospedale dicendo di essere caduto: 16enne ricoverato con un proiettile in testa

Va in ospedale dopo una caduta: 16enne ricoverato con proiettile in testa

Un 16enne di Licata, in provincia di Agrigento, è finito al pronto soccorso con una piccola ferita alla tempia e con un forte mal di testa riferendo di essere caduto.

In realtà, quando i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti strumentali hanno scoperto che il ragazzo aveva un proiettile di 7 millimetri in testa e che aveva un’emorragia in corso. Qualcuno, dunque, gli avrebbe sparato.

A seguito di tali accertamenti, il ragazzo è stato quindi trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per essere sottoposto a intervento chirurgico. Il 16enne è in prognosi riservata. Nel frattempo, la polizia ha avviato un’indagine per ricostruire quanto accaduto.