I 150 anni di Dickens all’INPS con la fondazione De Sanctis: Giulio Gambino modera l’incontro con Letta e Tridico

Lunedì 10 maggio 2021 alle ore 18,30, nell’ambito del ciclo “Capolavori della letteratura” e in occasione delle celebrazioni dickensiane per il 150esimo anniversario della morte, il direttore di TPI (The Post Internazionale) Giulio Gambino modererà l’incontro “Tempi difficili di Charles Dickens” organizzato dalla Fondazione De Sanctis presso la sede INPS di Palazzo Wedekind a Roma.

All’incontro, in cui si parlerà anche delle condizioni dei lavoratori partendo da quanto raccontava Dickens nei suo romanzi, prenderanno parte il Presidente dell’INPS Pasquale Tridico, il Presidente onorario della Fondazione e segretario del PD Gianni Letta, l’Ambasciatore britannico in Italia Jill Morris e il Presidente della Fondazione De Sanctis, Francesco De Sanctis. Intervento critico di Nadia Fusini e letture affidate ad Anna Bonaiuto.

A causa delle note problematiche sanitarie l’ingresso in sala sarà consentito ad un numero di soli quindici ospiti istituzionali con distanziamento e mascherina. Il pubblico potrà seguire l’incontro in diretta streaming sui vari siti e social (INPS, Fondazione De Sanctis e TPI).