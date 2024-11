1 novembre 2024: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia per la Festa di tutti i Santi

Oggi, 1 novembre 2024, si celebra la festa di tutti i Santi. Una celebrazione cattolica molto sentita, con la quale si ricordano tutti i Santi della Chiesa, che per i fedeli intercedono presso Dio. Un giorno festivo, rosso sul calendario, per cui molte attività sono chiuse e non si lavora. Per questo tante persone si chiedono se oggi i negozi e i supermercati sono aperti o chiusi. Molti italiani inoltre hanno approfittato per fare una vacanza fuori porta approfittando del ponte, visto che il 1 novembre cade di venerdì.

Sono molti i negozi e i supermercati che rimarranno aperti in questo 1 novembre 2024, festa di tutti i Santi, che cadendo di venerdì apre a un bel ponte, magari da trascorrere fuori casa. Come sempre in questi casi vi consigliamo di verificare l’effettiva apertura e gli orari del vostro punto vendita di fiducia, o sui social o tramite il sito o telefonando.

Conad sarà regolarmente aperto sia nelle grandi città come Roma e Milano sia nei centri più piccoli. Tuttavia, gli orari possono variare: alcune filiali potrebbero essere aperte solo mezza giornata o avere orari ridotti. Stesso discorso vale per Esselunga, che rimarrà aperta sostanzialmente ovunque, magari con orario ridotto essendo un festivo. Per questo basta controllare gli orari esatti tramite il sito o la app. Anche catene come Carrefour, Bennet e Iper mantengono spesso aperti i loro punti vendita nelle principali città italiane il 1° novembre.

Questo ponte di Ognissanti inoltre può essere un’ottima occasione per trascorrere qualche ora all’insegna dello shopping, visto anche l’avvicinarsi del Natale. Saranno aperti i principali centri commerciali e grandi catene come IKEA, MediaWorld e Decathlon.