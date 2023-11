1 novembre 2023: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia per la Festa di tutti i Santi

Oggi, 1 novembre 2023, si celebra la festa di tutti i Santi. Una celebrazione cattolica molto sentita, con la quale si ricordano tutti i Santi della Chiesa, che per i fedeli intercedono presso Dio. Un giorno festivo, rosso sul calendario, per cui molte attività sono chiuse e non si lavora. Per questo tante persone si chiedono se oggi i negozi e i supermercati sono aperti o chiusi. Molti italiani inoltre hanno approfittato per fare una vacanza fuori porta approfittando del ponte, visto che il 1 novembre cade di mercoledì.

C’è da dire che molti centri commerciali e shopping mole rimarranno aperti, proprio per soddisfare la clientela che approfitterà del giorno di festa per andare in giro a fare acquisti. Anche i principali outlet rimarranno aperti, magari con orario ridotto da festivo. In ogni caso il consiglio che vi diamo è sempre quello di verificare direttamente con il vostro punto vendita di fiducia l’apertura o la chiusura in occasione della festa di tutti i Santi. Questo il resoconto per quanto riguarda gli outlet aperti oggi, 1 novembre 2023.