1 maggio 2020, supermercati aperti o chiusi: i negozi in Italia

Venerdì 1 maggio 2020 (festa dei lavoratori) i supermercati saranno aperti o chiusi? Come per il 25 aprile la risposta è la stessa: dipende da regione a regione. Ad esempio, nella Regione Lombardia ogni supermercato potrà decidere se rimanere aperto o no. Di seguito l’elenco delle varie regioni italiane e le rispettive misure adottate anche data l’emergenza Coronavirus (attenzione: tutto potrebbe essere stravolto da eventuali ordinanze o cambi di programma, le informazioni qui di seguito riportate sono al momento da ritenersi solo indicative):

Lombardia

La Regione ha lasciato libertà alla grande distribuzione di tenere aperto. Molte catene scelgono di tenere alzate le saracinesche anche per diluire l’arrivo dei clienti in un arco di tempo maggiore ed evitare assembramenti. Per Esselunga gli orari possono variare a seconda del punto vendita ma, in linea generale, gli orari saranno 7.30-20.00. Conad e Pam hanno annunciato aperture straordinarie: 8-20.30 per Conad e 9-20.00 per Pam. Coop tiene aperto la mattina.

Abruzzo e Molise

Nelle domeniche e nei festivi i supermercati resteranno chiusi fino al 3 maggio.

Campania, Lazio, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Veneto

In queste regioni il 1 maggio 2020 i supermercati rimarranno chiusi.

Liguria

Supermercati aperti mezza giornata fino alle 15.

Piemonte

Chiusi per ordinanza regionale.

Sicilia

1 maggio 2020, Supermercati aperti in Sicilia? No, i market saranno chiusi nelle domeniche e nei festivi fino al 3 maggio.

Puglia

Obbligo di chiusura per i supermercati il 1 maggio e in tutto il weekend.

Potrebbero interessarti “L'ospedale di Alzano ha ucciso mio marito: entrato per un controllo il 26 febbraio, ne è uscito morto” Fase 2, “Volare a Londra potrebbe costare 500 euro. Come negli anni ’80 viaggeranno solo i ricchi” Il Mark Caltagirone del Coronavirus: il misterioso caso del medico Andrea Salvi