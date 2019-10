Wizz Air lancia una offerta lampo, con voli scontati entro dicembre

La compagnia low cost Wizz Air lancia una offerta davvero allettante: per chi prenota entro oggi, 10 ottobre, il 20 per cento di sconto per i voli fino al 17 dicembre. La meta è la splendida Ungheria e sarà possibile raggiungerla da molti aeroporti italiani.

Non solo Milano Malpensa e Roma Fiumicino, ma anche Alghero, Bologna, Bari, Bologna e Napoli. Budapest, d’altronde, ad oggi risulta una delle mete più ambite dai cittadini italiani. La capitale ungherese, infatti, è una delle più affascinante e incantevoli città d’Europa.

Budapest, d’altronde, è conosciuta anche come la “Parigi dell’Est”, non a caso. Il fiume che l’attraversa, il Danubio, taglia in due la città. Castelli e palazzi magnifici si riflettono sull’acqua del Danubio e lo spettacolo è assicurato.

Il fiume è attraversato in tutto da sette ponti che collegano una parte e l’altra della città: Buda e Pest. Ma la città nel suo complesso custodisce una bellezza unica ed eterogenea: la Budapest romana dal sapore antico si fonde con quella medievale il cui castello svetta imponente, per arrivare alla Budapest contemporanea, affascinante e ricca di cultura.

Un weekend basta per assaporare questa splendida capitale europea, ancora genuina e incantevole.

Ma non è solo Budapest la meta promossa da Wizz Air. Anche la seconda città del paese, Debrecen, sarà raggiungibile da Milano Malpensa. Città dal sapore antico, Debrecen ha rivestito il ruolo di capitale durante la rivoluzione del 1948-1949. Allora questa era la città più grande e ancora oggi Debrecen resta una delle attrazioni più grandi del paese: qui si concentrano cultura, storia e tradizione. Da qualche tempo Debrecen è diventata interessante anche dal punto di vista turistico: sono sempre più le persone che si mettono in viaggio per la splendida città a nord est del paese.

