I pescatori siciliani di Mazara del Vallo soccorritori di migranti sono finiti sulla copertina de L’Uomo Vogue.

Per il nuovo numero, disponibile in edicola a partire dal 23 ottobre, il magazine di Condé Nast, ha scelto quattro diverse copertine. Ce n’è una con l’attore Timothée Chalamet, un’altra dedicata al fotografo Irving Penn e un’altra ancora firmata da Alasdair McLellan. La foto della copertina dedicata ai pescatori siciliani è stata scattata da Roselena Ramistella, fotografa di Gela, vincitrice del Sony World Photography Award.

La storia dei pescatori siciliani

I pescatori in copertina fanno parte dell’equipaggio di Sciacca che lo scorso 26 luglio ha soccorso un barcone nel Mediterraneo con oltre 50 migranti a bordo.

Gli uomini scelti per la copertina del magazine hanno messo da parte il loro lavoro da pescatori per soccorrere i barconi stipati di migranti. Nel salvare i migranti, oltre all’innegabile perdita economica, mettono a repentaglio anche loro vita. La guardia costiera spesso intima loro di non far salire nessuno a bordo delle loro imbarcazioni, ma il senso di umanità a volte va anche contro le leggi. Il magazine definisce “eroi” questi uomini e la loro foto in copertina è un riconoscimento del loro gesto.

Cos’è L’Uomo vogue

L’Uomo Vogue è una rivista di moda creata da Flavio Lucchini nel 1967 come allegato a Vogue Italia. Oggi è una rivista maschile a sé. È stato il primo magazine a interessarsi di moda maschile.

Negli anni, sulla copertina de L’Uomo Vogue sono apparsi personaggi noti, tra i quali Michael Jackson, Elton John, Giorgio Armani, Brad Pitt, Ewan McGregor, Beyoncé e Lady Gaga. Per la rivista hanno lavorato molti fotografi di spicco, tra cui Herb Ritts, Oliviero Toscani, Helmut Newton, Steven Meisel.