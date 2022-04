Via Crucis 2022 stazioni e meditazioni

Questa sera, 15 aprile 2022, Venerdì Santo, Papa Francesco presiede la Via Crucis 2022. Mentre l’anno scorso si è svolta sul sagrato di Piazza San Pietro, quest’anno la celebrazione torna al Colosseo. Si tratta di un appuntamento importante per i fedeli seguito in tutto il mondo. Attraverso la processione con la croce, si ripercorrono tramite le 14 stazioni la Passione e la morte in croce di Gesù. Papa Francesco per il 2022 affida le meditazioni alle famiglie, legate a comunità e associazioni cattoliche di volontariato e assistenza. In base alle tematiche affrontate, saranno proprio le famiglie a trasportare la croce nelle quattordici stazioni. Il Papa quest’anno ha affidato ad alcune famiglie la preparazione dei testi delle meditazioni per le stazioni della Via Crucis 2022. Di seguito vediamo quali sono le meditazioni e le stazioni:

Una coppia di giovani sposi Una famiglia in missione Sposi anziani senza figli Una famiglia numerosa Una famiglia con un figlio con disabilità Una famiglia che gestisce una casa famiglia Una famiglia con un genitore malato Una coppia di nonni Una famiglia adottiva Una vedova con figli Una famiglia con un figlio consacrato Una famiglia che ha perso una figlia Una famiglia ucraina e una famiglia russa Una famiglia di migranti

Quest’anno la Via Crucis non può non trattare una tematica tanto forte quanto la guerra in Ucraina, a cui sono dedicate le ultime due stazioni della processione. Una famiglia ucraina e una famiglia russa parlano di come la guerra cambi tutto, dall’esistenza alle giornate, dall’andare a prendere i bambini a scuola all’andare al lavoro, dagli abbracci alle amicizie.

Streaming e TV

Ma dove vedere la Via Crucis 2022 in diretta TV e streaming? L’appuntamento per i fedeli del Venerdì Santo avviene anche tramite Rai 1 oltre che su TV2000 in contemporanea. Seguire la Via Crucis da casa è possibile grazie al primo canale di Viale Mazzini che trasmette in chiaro la funzione. A che ora inizia la funzione? Alle ore 21:00 la Via Crucis viene trasmessa in diretta su Rai 1. Chi vuole seguire la funzione può quindi sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD così come al tasto 101 di Sky. Chi preferisce TV2000 trova il canale al tasto 28 del digitale terrestre. Si può seguire la Via Crucis anche via streaming tramite RaiPlay oppure il servizio live di TV2000.