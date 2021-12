Patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 2019, le colline venete del Prosecco non finiscono di regalare vini che sono un’autentica delizia del palato . Per le festività natalizie le cantine del Prosecco offrono le loro prelibatezze migliori. Valdo, la cantina leader mondiale del Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG quest’anno presenta il suo Rive di San Pietro di Barbozza Millesimato 2018, un Valdobbiadene Prosecco Superiore DPCG Extra Brut, ideale per le raffinate cene e cenoni a base di pesce.

Questo prezioso Prosecco Superiore, millesimato ed Extra Brut, quindi senza zuccheri aggiunti, viene prodotto in edizione limitata in sole 17.000 bottiglie circa. Le uve provengono solo dai vigneti della frazione di San Pietro di Barbozza, coltivate sulle colline più impervie, dove la vite è più antica, e dove la vendemmia avviene esclusivamente a mano, perché la collina è molto ripida e scoscesa. Per tutte queste caratteristiche, il Rive di Valdo è un’etichetta ricercata ed esclusiva, l’eccellenza nell’eccellenza, un regalo prezioso per chi apprezza vini di nicchia.

Questo millesimato, di uvaggio 100% Glera con vinificazione a pressatura soffice e fermentazione a temperatura controllata, è uno Charmat di almeno 6 mesi con successiva maturazione in bottiglia. Si caratterizza per il perlage fine, il colore giallo paglierino con riflessi verdolini e il bouquet che racchiude un profumo con ricchi sentori floreali e lievemente agrumati.

Al palato è decisamente asciutto e austero, tipicamente sapido, con un retrogusto minerale e un finale lungo che assicura persistenza. In tavola è ideale in abbinamento ad antipasti delicati di pesce crudo ma anche e soprattutto a tutto pasto. Con piatti a base di pesce grassi può esprimere al meglio il suo gusto asciutto e la sua sapidità, supportata dall’ottima struttura.

“Valdo nasce nel 1926 a Valdobbiadene, culla del Prosecco Superiore DOCG, la mia famiglia porta avanti l’azienda da 3 generazioni con passione e amore per la terra, una terra che oggi è patrimonio Mondiale UNESCO e che noi proteggiamo e valorizziamo – spiega Pierluigi Bolla, Presidente di Valdo Spumanti – Per le feste il prosecco è prefetto, le sue bollicine fanno subito festa e portano gioia, bisogna però trovare il prosecco giusto leggendo sull’etichetta.

Dry è perfetto per il dolce mentre Extra Dry perfetto per un aperitivo, Brut ed Extra Brut ideali a tutto pasto. Queste definizioni indicano il residuo zuccherino presente nel vino. Nella gamma Valdo per esempio proponiamo un Valdo Cuvée di Boj Prosecco Superiore per pranzi a base di carne, Valdo Rive San Pietro di Barbozza Extra Brut per menu di pesce e il nostro Valdo Cuvée Viviana per il dessert”.