Un libro di corsa – L’uomo sbagliato

Potrebbe essere una storia come tante. Lei è un’universitaria di storia dell’arte, lui il classico tipo affascinante, si incontrano in un pub, parlano, si ubriacano e vanno a letto insieme. Succede spesso e di solito finisce che ognuno va per la sua strada, ma non in questa storia.

Nel libro di John Katzenbach “L’uomo sbagliato” per Ashley si spalancano le porte dell’inferno. Quello che era iniziato come un incontro normale si trasforma nel peggiore degli incubi che non ingoierà solo Ashley, ma anche i suoi familiari.

RECENSIONI VELOCI

Potrebbero interessarti Perché i biscotti alla Nutella sono introvabili? Chi allestisce l’albero di Natale in anticipo è più felice, perché si ricorda di quando era bambino 4 fatti inediti sulle donne in Italia e nel mondo