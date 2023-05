Usa un massaggiatore muscolare come vibratore: 30enne muore fulminato mentre si masturba

Massaggiatore muscolare come vibratore: muore mentre si masturba

Muore fulminato mentre si masturba dopo aver utilizzato un massaggiatore muscolare come vibratore: è quanto accaduto in Repubblica Ceca a un trentenne single.

Secondo quanto ricostruito dai media, il cadavere del giovane, morto per “elettrocuzione accidentale per manipolazione autoerotica”, è stato trovato dai vigili del fuoco sul pavimento della sua stanza.

A dare l’allarme sono stati i suoi genitori, con i quali il 30enne viveva, che non riuscivano a entrare nella camera del ragazzo, che era chiusa a chiave.

TV / Si masturba con il cuscino di un hotel: polemiche per la scena della serie Netflix

Gli inquirenti hanno trovato il cadavere con addosso un costume da bagno femminile e alcune cinghie di plastica che erano avvolte al corpo.

Durante il sopralluogo, inoltre, gli agenti di polizia hanno trovato un massaggiatore muscolare ancora collegato alla presa e rinvenuto accanto al cadavere.

L’ipotesi degli inquirenti è che l’uomo abbia utilizzato il massaggiatore muscolare come vibratore. Durante l’autopsia, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Legal Medicine proprio per la particolarità del caso, i medici hanno trovato bruciature nelle parti intime, un cilindro rotondo nell’intestino, sul quale il 30enne aveva posizionato una pallina da ping pong per aumentare la stimolazione, e un altro corpo estraneo nel retto della lunghezza di 9 centimetri.