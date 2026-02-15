Tre mesi gratis su un’isola da sogno: c’è però una condizione da accettare

Un’esperienza incredibile, ideale per chi ama le avventure: tre mesi su un’isola da sogno. Quali sono i requisiti.

Negli ultimi anni molte isole europee hanno lanciato programmi di ripopolamento o iniziative per attirare nuovi residenti, spesso offrendo incentivi economici o contributi per l’acquisto di case.

Ma l’idea proposta dall’isola di Skomer, al largo della costa sud‑occidentale del Galles, è qualcosa di completamente diverso.

Puoi trasferirti per tre mesi, gratis, su un’isola da sogno: il nuovo progetto da conoscere

Niente bonus, niente trasferimenti permanenti: qui si offre un’esperienza unica, tre mesi immersi nella natura più selvaggia, a patto di accettare una condizione fondamentale. Chi partecipa deve dedicarsi alla conservazione di una delle specie più iconiche e vulnerabili del Regno Unito, le pulcinelle di mare.

Il progetto è promosso dal Wildlife Trust of South and West Wales e cerca volontari disposti a vivere sull’isola per circa tre mesi, contribuendo al monitoraggio delle colonie di pulcinelle di mare e ad altre attività di tutela della fauna locale. Non si tratta di un lavoro retribuito in senso tradizionale, ma di un’esperienza completamente gratuita: ai volontari vengono garantiti alloggio, rimborso delle spese di viaggio da e per l’isola e una borsa spese compresa tra 230 e 460 euro. In cambio, si lavora fianco a fianco con il team del WTSWW, partecipando ai conteggi degli uccelli al tramonto — il momento in cui le pulcinelle rientrano sull’isola — e contribuendo alla raccolta dei dati utili alla protezione di una specie recentemente inserita nella lista IUCN tra quelle a rischio estinzione.

Skomer è un luogo che sembra uscito da un documentario naturalistico. Con i suoi 2,92 chilometri quadrati, è una riserva protetta che ospita una straordinaria varietà di fauna selvatica. Oltre alle pulcinelle di mare, qui vivono il Manx shearwater, le popolazioni di razorbill e guillemot, e oltre 350.000 coppie di berte. Le scogliere a picco sul mare, i prati costieri e i sentieri panoramici rendono l’isola un paradiso per gli amanti della natura. Non mancano foche grigie, rettili e arvicole, oggetto di studi e monitoraggi costanti.

Ma Skomer non è un luogo per tutti. Non ci sono residenti permanenti, né negozi o servizi. Chi sceglie di partecipare deve essere pronto a vivere in un ambiente completamente selvaggio, lontano dal ritmo frenetico delle città e dalle comodità quotidiane. È un’esperienza totalizzante, che richiede spirito di adattamento e un forte senso di responsabilità verso la tutela dell’ambiente.

Proprio questa immersione nella natura incontaminata è ciò che rende l’iniziativa così affascinante. Per tre mesi si vive circondati solo dal mare, dal vento e dagli uccelli marini, contribuendo in modo concreto alla salvaguardia di una specie simbolo del Regno Unito. Un’occasione rara per chi sogna una pausa rigenerante, ma anche un modo per dare un contributo reale alla conservazione della biodiversità.

Skomer offre un’esperienza che va oltre il semplice volontariato: è un ritorno all’essenziale, un invito a rallentare e a riscoprire il valore del contatto diretto con la natura. Chi accetta la condizione — dedicarsi alla protezione delle pulcinelle di mare — si ritrova a vivere un’avventura che difficilmente potrà dimenticare.