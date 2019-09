La ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova incontra Enzo Miccio. Ed è “enzo miccio approved”

Teresa Bellanova, ministro dell’Agricoltura incontra Enzo Miccio, il wedding planner, stilista ed esperto di moda.

I due si sono visti al Ministero delle Politiche Agricole. “L’importante è scegliere l’abito che più ci fa stare bene”. Ha scritto la ministra Bellanova sul suo profilo, commentando la fotografia che la ritraeva con l’esperto di stile. “Grazie Enzo Miccio per la splendida chiacchierata”.

Seduti al tavolo in legno massiccio del ministero di via XX settembre, i due si sono fatti fotografare e hanno postato lo scatto sui rispettivi profili social. Abito fiorato e collana importante abbinata agli orecchini per lei e completo check grigio chiaro lui, sempre impeccabile.

L’incontro non è dettato dal caso: Enzo Miccio, diventato famoso tra il pubblico grazie al programma “Ma come ti vesti!?” andato in onda su Real Time, ha espresso tutta la sua solidarietà nei confronti della neo-ministra Teresa Bellanova, quando questa è stata sommersa di insulti per il look scelto per il giuramento del nuovo governo, lo scorso 4 settembre.

La neo ministra, che oggi guida il ministero dell’Agricoltura, in quell’occasione aveva scelto di indossare un abito a balze blu elettrico ed era diventata oggetto di commenti sgradevoli e sessisti.

Enzo Miccio, noto per le sue critiche taglienti e per non risparmiare nulla alle concorrenti dei propri programmi, ha preso le difese di Teresa Bellanova con un post sul suo profilo Instagram. “Un abito in organza e chiffon con piccole balze, in un bel blu, perfetto per la sua silhouette. Abbinato magistralmente a delle slingback nere”. Ha scritto dopo l’evento del 4 settembre. “Accessori in tinta con il piccolo torchon che incornicia lo scollo dell’abito. Per me #TeresaBellanova è #EnzoMiccioApproved”

Anche in questo caso, Miccio ha rimarcato il suo sostegno alla ministra, commentando l’ultima fotografia che li ritrae insieme con un messaggio affettuoso, conquistato dalla dedica fatta da Teresa Bellanova alle sue amiche che oggi non ci sono più. “Oggi ho avuto il piacere e l’onore di incontrare una donna trasparente e sincera ma anche sorridente e sicura di se”. Ha commentato. “Ma tutto mi era già chiaro da quel famoso giorno con l’abito blu… elettrico! buon lavoro Ministro”

Enzo Miccio difende Teresa Bellanova dagli insulti sul vestito