Steve Jobs, le due domande ai dipendenti per capire cosa non andava

Steve Jobs, nel periodo in cui è stato Ceo di Apple, era anche presidente e maggior investitore della Pixar.

Ogni tanto faceva delle incursioni alle riunioni della casa di produzione cinematografica, dove doveva capire in poco tempo cosa stesse succedendo, nonché il grado di partecipazione e coinvolgimento dei suoi dipendenti.

Per iniziare, Jobs organizzava gli incontri con i vari team della Pixar: una dozzina di persone per volta, racconta Andy Raskin, esperto in comunicazione strategica professionale di San Francisco in un post su Medium.

A ogni incontro sceglieva una persona e chiedeva cosa secondo lui non funzionasse alla Pixar.

La persona rispondeva, e poi Jobs chiedeva agli altri se erano d’accordo.

Allo stesso modo, sceglieva casualmente un altro dipendente e domandava: “Dimmi cosa funziona alla Pixar”.

A ogni incontro Steve Jobs continuava così alternando le due domande fino a che non sentiva di aver capito i problemi della squadra.

Era il modo di Jobs di estrapolare risposte e opinioni dai dipendenti evitando la solita frase: “Avete domande?”, “Avete suggerimenti”, a cui normalmente nessun dipendente risponde.

Scegliere piccoli gruppi di impiegati e porre loro domande meditate, come faceva Steve Jobs, evita l’opzione “nessuna domanda?”.

Angie Morgan, veterana dei marine e coautrice di “Spark: How to Lead Yourself and Others to Greater Success”, suggerisce di chiedere:

“Puoi, per piacere, dirmi due cose che sto facendo davvero bene in questa circostanza e due aree in cui ritieni che io possa migliorare?”

Secondo l’ex dirigente di Google e Apple Kim Scott, un’altra buona domanda da porre è:

“C’è qualcosa che potrei fare o smettere di fare che renderebbe più semplice lavorare con me?”

Ispirandosi a Jobs, Raskin ha scritto di avere provato a chiedere:

“Qual è la cosa che ho fatto oggi che ha creato più confusione?”

