Secondo Spotify, quest’anno le canzoni di Natale vengono ascoltate di più e anche in anticipo

Natale non è ancora arrivato ma il lockdown in alcune zone d’Italia ha spinto già i cittadini ad addobbare la casa con alberi, luci colorate e decorazioni in pieno spirito natalizio. Sarà anche per questo che, secondo le stime di Spotify, quest’anno le canzoni di Natale sono state ascoltate di più e anche in anticipo? A ottobre, la Top Ten Christmas Songs ha ottenuto il 25% in più rispetto all’anno scorso. E le canzoni più ascoltate? In Italia vanno di moda i classici internazionali, in primis quello di Mariah Carrey, All I Want For Christmas Is You, seguito da Last Christmas e Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!.

In tutto il mondo, gli utenti di Spotify hanno ascoltato oltre 6,5 miliardi di minuti di musica natalizia (con più di 37 miliardi di stream effettuati su Spotify dal lancio della piattaforma nel 2008). A settembre e ottobre la playlist natalizia più popolare, Christmas Hits, è stata ascoltata molte più volte rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. Inutile negare che il Re indiscusso del Natale, Michael Bublé con l’album Christmas si conferma anche quest’anno un sempreverde con oltre 1,8 miliardi di stream.

Quali sono le canzoni natalizie più ascoltate di sempre su Spotify su scala mondiale?

“All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey “Last Christmas” degli Wham! “Santa Tell Me” di Ariana Grande “It’s Beginning to Look a Lot like Christmas” di Michael Bublé “Mistletoe” di Justin Bieber

Ecco invece la classifica delle canzoni natalizie più ascoltate in Italia (basata sugli stream dall’1 dicembre 2019 al 15 novembre 2020).

“All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey “Last Christmas” degli Wham! “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” (with The B. Swanson Quartet) di B. Swanson Quartet e Frank Sinatra “It’s Beginning to Look a Lot like Christmas” di Michael Bublé “Santa Tell Me” di Ariana Grande “Happy Xmas (War Is Over)” – Remastered 2010” di John Lennon, Yoko Ono “Santa Claus Is Coming to Town” di Michael Bublé “Feliz Navidad” di José Feliciano “Mistletoe” di Justin Bieber “Holly Jolly Christmas” di Michael Bublé

Spotify ha reso disponibili anche i nuovi Spotify Singles: Holiday Collection, 12 canzoni natalizie (cover di grandi classici o originali) che includono artisti di diverse epoche e generi, tra cui Camilo, Julien Baker, Jazmine Sullivan, Black Pumas, Sasha Sloan, Ruston Kelly, VERITE, Dashboard Confessional, Ryan Hurd, Patrick Droney, Betty Who e Vistas!

