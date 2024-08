Festeggiano il loro matrimonio da McDonald’s: “Siamo poveri”

Hanno deciso di festeggiare il loro matrimonio con parenti e amici da McDonald’s, il noto fast food statunitense: una scelta che non è passata inosservata sul web.

Michele e Ilary, questo il nome dei neo sposi originari di Montoro, un comune della provincia irpina, dopo le loro nozze hanno riunito parenti e amici presso il McDonald’s di Avellino.

I festeggiamenti sono avvenuti qualche giorno fa ma il video, condiviso dalla pagina Facebook “Ci vuole Costanza”, è diventato virale in queste ore.

Nel filmato, lo sposo spiega il perché di questa scelta con poche semplici parole: “Lo abbiamo fatto qui perché siamo poveri”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Montoro, Salvatore Carratù, che ha dichiarato: “Non è la prima coppia che ha scelto di festeggiare in un fast food, ma mi sono informato dopo aver letto la notizia sui siti on line e mi è stato riferito che la coppia ha poi riunito familiari e amici in un ristorante”.