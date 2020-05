Supporti pubblicitari per negozi, fiere ed esposizioni: come sceglierli e dove stamparli

Ogni imprenditore sa di dover investire nella progettazione di una buona campagna pubblicitaria. Capire come promuovere un’attività commerciale, quando non se ne hanno gli strumenti, appare però un grattacapo che rischia di farci perdere soldi inutili.

Prima di fare investimenti avventati bisogna dunque chiedersi: di cosa ha bisogno la nostra azienda? In base alla risposta, si potrà pianificare una strategia su misura.

Ai giorni nostri la pubblicità sfrutta ogni canale possibile: immagine, produzione video, comunicazione via social e web.

Sebbene una campagna pubblicitaria completa sia per definizione multimediale, possiamo notare come l’elemento visivo “tradizionale” non sia affatto passato di moda, ma anzi, sia ancora al centro dell’attenzione quando si parla di marketing.

Spesso gli imprenditori non sanno quali siano i migliori strumenti che permettono di sponsorizzare i prodotti o i servizi venduti. Per promuovere in modo efficace la propria attività commerciale si consiglia di affidarsi a professionisti del settore, che riescono a studiare, creare e pianificare campagne efficaci riuscendo a raggiungere risultati misurabili. Prima di pianificare una campagna di marketing è bene comprendere quali sono gli obiettivi e le esigenze dell’azienda e distinguere anche tra una comunicazione online e una comunicazione offline.

Le aziende che intendono pubblicizzare i propri prodotti o servizi online possono pianificare strategie di Social Media Marketing, di Content Marketing, Email Marketing, SMS Marketing e tanto altro.

Le aziende che invece intendono migliorare la visibilità dei prodotti nel negozio o in showroom, fiere ed eventi di settore, necessitano di materiali grafici e installazioni capaci di attirare l’interesse dei passanti o guidare i visitatori lungo il percorso stabilito.

Ecco perché, per pubblicizzare un’attività commerciale, occorrono cataloghi, brochure, manifesti, insegne, espositori. Sul web si trovano tipografie digitali come Elettra Officine Grafiche, che stampa roll up pubblicitari e cartellonistica per attività commerciali, fiere ed eventi espositivi. Un servizio completamente online, che garantisce ottima qualità al giusto prezzo, comprese le spedizioni in tutta Italia.

Vediamo più nel dettaglio tre supporti pubblicitari – rollup, totem e bandiere – che possono essere inseriti con successo all’interno di un retail con l’obiettivo di catturare l’interesse dei clienti.

Rollup

I rollup sono espositori pubblicitari disponibili in numerose dimensioni e modelli (ad esempio rollup monofacciali, rollup bifacciali). Sono molto utilizzati durante le fiere, negli showroom e nelle grandi esposizioni, oppure quando vi è una grande affluenza di persone e bisogna segnalare i percorsi tematici. Essendo infatti un espositore di grandi dimensioni riesce ad attirare con facilità l’attenzione di passanti e visitatori.

Totem

Un altro elemento, dal forte impatto visivo, utile per veicolare messaggi è il totem. Si tratta di un elemento che può essere di numerose dimensioni e finiture; è infatti possibile stampare totem a 3 o a 4 moduli, totem Reflecta (ovvero un totem bifacciale che è autoportante), totem a forma di piramide e totem gonfiabili.

Bandiere

Un elemento che riesce catturare l’attenzione dei passanti è la bandiera. In modo veloce ed economico è possibile realizzare bandiere di ogni forma e misura, completamente personalizzabili. Un supporto molto apprezzato anche in ambienti esterni, soprattutto per quanto riguarda i modelli realizzati con materiali resistenti alla pioggia, al vento e agli agenti atmosferici in genere, comprese le lunghe esposizioni ai raggi solari.

Potrebbero interessarti Sex and the virus, torneremo a sentire il desiderio del sesso e a pascolare tutti i Tinder del mondo Fase 2, Carlo Cracco riapre il ristorante di Milano: ecco quanto costa il menù d’asporto dello chef Coronavirus e api assassine: la profezia dei Simpson nello stesso episodio | VIDEO