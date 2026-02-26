Sono queste le città dove conviene affittare: primo posto a sorpresa. La classifica

Il mercato immobiliare italiano si conferma una delle scelte di investimento più popolari per i risparmiatori, come emerge dalle ultime analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa.

Nonostante un lieve calo nel numero di compravendite immobiliari realizzate per investimento, scese al 18% rispetto al 19,4% dello stesso periodo dell’anno precedente, l’acquisto di immobili destinati alla locazione resta una strategia ampiamente diffusa tra gli investitori.

Rendimenti da Locazione nelle Grandi Città: Genova in Vetta

L’analisi, che si concentra esclusivamente sulle locazioni a lungo termine, rivela che un bilocale di circa 65 metri quadrati nelle principali città italiane offre un rendimento annuo lordo medio del 5,8%. Questo dato sottolinea la competitività del settore rispetto ad altre forme di investimento tradizionali.

Ma a sorprendere in cima alla classifica è Genova, che registra un rendimento del 7,5%, battendo Roma e Milano, che si fermano rispettivamente al 5,2% e 4,5%. Seguono Palermo con 7,1% e Verona con 6,6%. Anche Bari (6,5%), Napoli (5,4%), Torino (5,3%) e Bologna (5,3%) registrano rendimenti positivi. Questi dati confermano una netta differenza tra le città del Nord e quelle del Sud, con alcune località che superano stabilmente il 6% annuo.

Affitti Brevi: Un Fenomeno in Fase di Ridimensionamento

In parallelo, l’interesse per gli affitti brevi ha dato una spinta significativa al mercato negli ultimi anni, soprattutto nelle città ad alta affluenza turistica.

Tuttavia, questo fenomeno sembra essere in fase di ridimensionamento, anche se rimane presente nelle aree più frequentate dai turisti. Gli investitori continuano comunque a preferire le locazioni a lungo termine, che offrono una maggiore stabilità e prevedibilità.

Dove Investono gli Acquirenti?

Le preferenze degli investitori si concentrano su aree che offrono servizi di qualità, atenei universitari e riqualificazioni urbane. L’importanza di questi fattori è cresciuta soprattutto dopo il lockdown, quando la qualità della vita e la disponibilità di infrastrutture locali sono diventati elementi centrali nelle scelte abitative.

Non si valuta solo il rendimento immediato, ma anche la potenziale rivalutazione dell’immobile nel lungo periodo.

Rivalutazione dei Prezzi: Milano in Testa

Dal 1998 ad oggi, alcune città hanno visto una rivalutazione significativa dei prezzi immobiliari. Milano ha registrato un incremento del 143,7%, seguita da Napoli con 86,7% e Firenze con 86,5%. Questi dati testimoniano la crescita stabile e costante del mercato in alcune delle città italiane più dinamiche.

Classifica Completa dei Rendimenti Annui Lordi (2025)

Secondo i dati del primo semestre del 2025, i rendimenti annui lordi da locazione nelle principali città italiane sono i seguenti: