Annual Social Creative Awards: TwentyTwenty al primo posto nella categoria Best Fashion and Beauty Content con la campagna #LashDay, realizzata per Sephora Italia

TwentyTwenty, agenzia parte del Gruppo Noesis, ha fatto centro agli Annual Social Creative Awards aggiudicandosi il premio per il “Best Fashion and Beauty Content 2019” grazie alla campagna #LashDay realizzata per Sephora Italia.

Tra oltre 1.400 candidature, la campagna si era già aggiudicata a maggio del 2019 il premio Social Creative Awards of the Week, rientrando quindi tra i 36 finalisti – scelti da una giuria composta da esponenti di aziende e agenzie – e, infine, nella rosa dei 10 vincitori, che sono stati premiati nella sede di Facebook Italia a Milano.

È proprio la capacità di creare contenuti sorprendenti in un lasso di tempo brevissimo (basti pensare che per questo video è bastata meno di una settimana!) a meritare di essere premiata. La creatività di TwentyTwenty è stata ideata e realizzata in occasione del World Lash Day, la giornata mondiale dedicata alle ciglia, partendo da un insight semplice quanto divertente: la “faccia da mascara”, ovvero l’espressione buffa che assumono le persone quando applicano il mascara alle ciglia. Risultato? Sguardo fisso e, soprattutto, bocca spalancata, una smorfia divertente nella quale il target può riconoscersi.

Il video #LashDay è disponibile sul sito dei Social creative Awards a questo link.

Potrebbero interessarti Un libro di corsa: Nate libere Coronavirus, lo spot con Amadeus sulle precauzioni da prendere | VIDEO Si possono bere alcolici durante la dieta? La risposta è sì, ma se si scelgono quelli giusti