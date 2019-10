La cantante Sia rivela la sua rara malattia: “Ho la sindrome di Ehlers-Danlos”

Sia racconta la malattia: “Ho la sindrome di Ehlers-Danlos”

La cantante australiana Sia ha rivelato ai fan che soffre di una malattia neurologica, la sindrome di Ehlers-Danlos.

Nota per la sua segretezza, Sia nelle sue esibizioni nasconde sempre il volto con maschere e appariscenti parrucche. La cantante 43enne non si era mai aperta così tanto con il suo pubblico.

“Ehi, soffro di un dolore cronico, una malattia neurologica, Ehlers-Danlos e volevo solo dire a quelli di voi che soffrono di dolore, sia fisico che emotivo, vi amo, andate avanti. La vita è fottutamente dura. Il dolore è demoralizzante e non sei solo”, ha svelato su Twitter la cantante.

La sindrome di Ehlers-Danlos è un raggruppamento di 13 malattie genetiche del tessuto connettivo, che causano soprattutto problemi alla pelle, alle articolazioni e ai vasi sanguigni.

Dalla sindrome di Ehlers Danlos non è possibile guarire; tuttavia, chi soffre di questa malattia può fare affidamento su diversi trattamenti sintomatici, che permettono di controllare abbastanza efficacemente i disturbi principali.

La malattia in genere causa forti dolori alle articolazioni ed estrema stanchezza. Le persone che soffrono di questa malattia sviluppano facilmente lividi e cicatrici.

Questa sindrome, nelle varie manifestazioni, colpisce, nel mondo, almeno 1 persona su 5mila.

Sia in passato aveva parlato anche della sua dipendenza da alcol e antidolorifici in un tweet per festeggiare i suoi “otto anni da sobria”.

