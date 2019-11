Lo scoiattolo salvato da un uragano che non dorme più senza il suo orsacchiotto

Lo scoiattolo salvato da un uragano che non dorme più senza orsacchiotto

Nel 2012, un uragano di proporzioni devastanti si è abbattuto sulla Lousiana. Quattromila persone rimaste senza casa o impossibilitate a farvi ritorno. Molte di queste sono state ospitate in diversi centri di accoglienza organizzati nelle zone più colpite.

Da allora sono trascorsi 7 anni e se il ricordo di quel tragico evento per gli esseri umani sembra essere più lontano, per un piccolo animale è ancora vivo e doloroso.

Jill, un piccolo scoiattolo grigio femmina salvato proprio dalla furia della natura, da allora non si separa mai dal suo dal suo piccolo orsacchiotto, con il quale dorme.

La storia di questo animale è diventata famosa attraverso l’account Instagram “This Girl Is A Squirrel”creato dalla famiglia della Louisiana che l’ha curata e presa in carico da allora, quando cadde dal suo rifugio.

Come si legge su BoredPanda, “lo scoiattolo ora non riesce più a separarsi dal suo mini-orsacchiotto con cui dorme. L’abbiamo raccolta e presa con noi, all’inizio pensavamo temporaneamente, ma poi non siamo riusciti a separarcene e abbiamo deciso di tenerla per sempre… insieme a un cane e a un gatto nero”.

Il suo profilo, che conta la bellezza di 644mila follower, viene aggiornato regolarmente: si diverte a fare riposini e ama giocare con i tovaglioli di Starbucks.

La storia di Jill e la sua incredibile notorietà sul web ricorda, seppur in modo diverso, quella di un altro scoiattolo diventato famoso grazie al prezioso scatto del fotografo Dick van Duijn che immortalò l’animale nel gesto irripetibile di odorare un fiore.

