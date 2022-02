San Valentino 2022: le immagini da inviare su WhatsApp per gli auguri

Oggi, 14 febbraio 2022, è San Valentino e milioni di persone si manderanno auguri via Facebook o WhatsApp, frasi romantiche o immagini carine. Non trovate nulla di adatto? Siete alla ricerca di spunti? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Di seguito alcune immagini utili per il vostro San Valentino 2022:

Frasi

Abbiamo visto le immagini da inviare per San Valentino 2022, ma vediamo anche alcune frasi che potrebbe tornarci utile: