San Valentino 2022: frasi e immagini romantiche da inviare al partner, WhatsApp, Facebook

Siete alla ricerca di frasi o immagini per augurare Buon San Valentino 2022? Oggi, 14 febbraio, è la festa degli innamorati. Come da tradizione, le coppie si scambiano messaggi, citazioni e immagini romantiche per dire “Ti amo” al proprio partner. Un piccolo gesto che può fare la differenza e sorprendere la persona amata. Avete perso la fantasia e avete bisogno di qualche spunto per fare una bella dedica al vostro partner? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo raccolto alcune frasi celebri e immagine carine da mandare a fidanzato, fidanzata, marito o moglie in occasione di San Valentino. Potete inviarle su WhatsApp e Facebook, magari come buongiorno, per iniziare al meglio questa giornata speciale dedicata a tutti gli innamorati.

Morirei per un tuo solo sguardo un tuo sospiro che profumi d’amore ed una carezza che riscaldi il mio cuore. Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. (Pablo Neruda)

Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza… L’amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia ed io, come la terra, ti ricevo e accolgo. (Frida Kahlo)

Amami o odiami, entrambi sono a mio favore.Se mi ami, sarò sempre nel tuo cuore, se mi odi, sarò sempre nella tua mente. (William Shakespeare)

Non c’è felicità nell’essere amati. Amare gli altri, ecco la vera felicità. (Herman Hesse)

L’amore non guarda con gli occhi ma con l’anima. (William Shakespeare)

Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte: il primo per vedere il tuo viso, il secondo per vederti gli occhi, l’ultimo per vedere la tua bocca. E tutto il buio per ricordarmi queste cose mentre ti stringo fra le braccia.

Amor che nella mente mi ragiona//cominciò egli a dir si dolcemente//che la dolcezza ancor dentro mi suona. (Dante)

Sei l’amore che colora ogni poesia, che accende mille stelle, che illumina la mia vita. Buon San Valentino.

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint-Exupery)

La lontananza non può che alimentare l’irresistibile voglia di vedersi. Siamo lontani dagli occhi, ma non dal cuore. Buon San Valentino dolcezza mia.

Oggi è San Valentino e vorrei dirti qualcosa di carino, ma non trovo le parole. Ah, se solo i baci fossero parole: potrei fare discorsi interminabili.

C’è un’antica leggenda greca che racconta come ogni essere è formato da un uomo ed una donna. Con la nascita le anime si dividono ma si cercheranno l’un l’altra per tutta la vita. Io, da quando ti ho conosciuta, ho smesso di cercare: Buon San Valentino.

Ti penso in ogni momento. E se sbocciasse un fiore ogni volta che lo faccio l’intera città avrebbe il profumo di rose rosse scarlatto. Ti amo.

Immagini

Abbiamo visto le frasi per San Valentino 2022, ma quali sono le immagini (foto)? Di seguito una piccola selezione per la festa dell’amore: