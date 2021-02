San Valentino 2021: le frasi dei film e delle canzoni per gli auguri su WhatsApp

SAN VALENTINO 2021 FRASI – Ci siamo: la giornata più romantica dell’anno è tornata. Oggi, 14 febbraio 2021, si festeggia San Valentino, il santo degli innamorati. Milioni di coppie in giro per il mondo durante la giornata si scambieranno auguri romantici e passeranno insieme la giornata o la serata. Avete qualche difficoltà nello scrivere un bel messaggio WhatsApp o sms di auguri per il vostro partner? Cercate ispirazione? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Di seguito alcune frasi e immagini tratte da canzoni o film che potrebbero fare al caso vostro per fare gli auguri di San Valentino 2021 al vostro partner.

Canzoni

Di seguito le frasi tratte da alcune canzoni:

“Non l’ho mai detto a nessuno/A nessuno tranne che a te/Questa sera sei bellissima/Se sai che non è finita abbracciami” (C.Cremonini, Poetica).

“Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente.” (Tiziano Ferro, Il Regalo Più Grande)

“Ma fai rumore sì, Che non lo posso sopportare Questo silenzio innaturale, E non ne voglio fare a meno oramai, Di quel bellissimo rumore che fai.”. (Diodato, Fai rumore)

“Mi perdo dentro l’iride degli occhi più belli che abbia mai visto”. (Coez, Jet)

“Vorrei lasciare sul tuo comodino un caffè caldo per ogni mattina, vedere che ti svegli d’improvviso e poi chiudi gli occhi e fingi di dormire”. (Ultimo, Cascare nei tuoi occhi)

Film

Abbiamo visto le frasi per San Valentino 2021 tratte da alcune canzoni, di seguito dai film:

“Se so cos’è l’amore, è grazie a te” (H. Hesse)

“Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l’ho scordato” (W. Whitman)

“Vi sono al mondo amori di ogni sorta, ma non esiste mai due volte lo stesso amore” (F. S. Fitzgerald)

“Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione” (A. de Saint-Exupery)

“Sai che sei innamorato quando non vuoi addormentarti perché la realtà è migliore dei tuoi sogni”. (Dr. Seuss)

Potrebbero interessarti San Valentino 2021: frasi e immagini romantiche da dedicare al partner La top 10 delle città che leggono più romanzi rosa: è Bolzano la più romantica Cento anni di Ottavio Missoni: la nuova installazione al MA*GA di Gallarate