Salgono su un taxi a Milano ma credono di essere a Padova

È diventato virale sul web un video che mostra due signore che salgono a bordo di un taxi a Milano convinte, però, di essere a Padova.

Nel filmato si vede una signora e una sua amica salire a bordo del taxi e chiedere al tassista di portarle a “corso Stati Uniti”. L’autista, dopo aver chiesto se la destinazione fosse quella, ha inserito l’indirizzo nel navigatore: il risultato è stato Torino oppure Padova, ma non Milano dove per l’appunto si trovavano.

Ecco qua …

Non riesco neanche a ridere “Due signore salgono sul taxi, sono convinte di essere a Padova invece si trovano a Milano” pic.twitter.com/gHz0Pkfo7B — diinabandhu (@diinabandhu56) October 3, 2024

“Signora, Padova” chiede il tassista, che poi aggiunge: “Noi siamo a Milano”. A quel punto la donna replica: “Ma scusi che treno abbiamo preso?. Come è possibile che siamo a Milano?”.

Il tassista, dopo aver chiesto se si trattasse di uno scherzo, visto l’insistenza della signora ha replicato: “Siamo a Rogoredo, a Milano”.

“Ma lei veramente sta dicendo che siamo a Milano?” afferma ancora la donna con il video che si conclude così. Non è chiaro se poi le due siano scese effettivamente dal taxi per fare ritorno in stazione e prendere il treno per Padova.