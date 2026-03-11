Un Boeing della compagnia aerea low cost Ryanair, del valore di decine di milioni di euro, è stato sequestrato per il mancato rimborso a una cliente di appena 890 euro. La curiosa vicenda è accaduta all’aeroporto di Linz, circa 180 chilometri a ovest di Vienna, in Austria. Tutto risale al luglio del 2024 quando una donna, insieme a due accompagnatori, sarebbe dovuta partire da Linz per recarsi a Palma di Maiorca. Il velivolo, la cui partenza era prevista alle 8.20 del mattino, accumula, però, più di tredici ore di ritardo. In base alla normativa europea sui diritti dei passeggeri aerei, il ritardo dà diritto a una compensazione economica di 250 euro più l’eventuale spesa sostenuta per raggiungere la destinazione con un volo alternativo.

La cliente, infatti, stanca di aspettare ha acquistato a proprie spese un altro biglietto per raggiungere Palma di Maiorca il prima possibile. Ryanair, però, ha rimborsato alla donna solamente il costo del biglietto originario senza riconoscere né la compensazione prevista né il costo dell’altro biglietto. La passeggera si è quindi rivolta alle autorità giudiziarie che le hanno dato ragione. “Abbiamo citato Ryanair in giudizio, ma non hanno versato nulla” ha dichiarato l’avvocato Georg Wageneder. I legali della donna, quindi, si sono rivolti a un ufficiale giudiziario che ha deciso di mettere sotto sequestro un aereo della compagnia che si trovava all’aeroporto di Linz-Hörsching.

L’ufficiale giudiziario, prima di procedere al pignoramento, ha chiesto al pilota di saldare il debito in contanti, ma a bordo dell’aereo non c’erano contati. La compagnia aerea, infatti, utilizza solamente le carte di credito per i pagamenti a bordo. Da qui la decisione di pignorare il Boeing, che comunque potrà continuare a volare. Tuttavia se Ryanair non procederà al rimborso, l’aereo potrebbe addirittura essere messo all’asta.