Ryanair, tornano le offerte dei voli a 5 euro in tutta Italia

Ryanair rilancia i voli low cost. Le vacanze non sono ancora finite grazie all’incredibile offerta della compagnia aerea low cost che ha messo a disposizione voli a partire da 5 euro per raggiungere tutta l’Italia e riscoprire le bellezze del nostro paese. Bisognerà prenotare entro domenica 20 settembre per accaparrarsi l’offerta low cost, mentre i voli dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2020. Inutile specificare che le offerte sono soggette a disponibilità limitata: chi tardi arriva, male alloggia, come si suol dire.

Ma dove si va? Com’è possibile vedere dall’elenco messo a disposizione di Ryanair, sono ancora disponibili voli in partenza da Milano con destinazione Bari, Catania, Palermo e Alghero. Oppure si parte da Roma per arrivare a Cagliari e visitare le bellezze della Sardegna. O ancora da Pisa diretti anche a Comiso e anche qui Cagliari, Alghero e Trapani. Voli anche da Pescara direzione Bergamo.

