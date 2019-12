Ryanair offerte pazze per gennaio 2020: voli a soli 5 euro

Ryanair offerte e saldi per gennaio 2020: voli a 5 euro

Ryanair lancia le offerte di fine anno, a gennaio 2020 la compagnia low cost irlandese ha messo a disposizione dei suoi clienti voli a partire da soli 5 euro. L’offerta è disponibile fino ad esaurimento posti.

I biglietti a 5 euro in vendita su Ryanair comprendono solo il bagaglio leggero a mano, un borsone per capirci. Se volete aggiungere il trolley dovete acquistare il priority che ha comunque un prezzo contenuto, circa 10 euro in più rispetto alla tariffa standard.

Ryanair offerte gennaio 2020: voli a 5 euro, a 9 euro, 12 o 14 euro

Dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio voli per Vienna a 5, 62 euro; a Bordeaux, Bristol, Budapest, Bucarest, Sofia e Marsiglia a 9,99 euro; a Parigi, Barcellona, Bordeaux e Oslo si vola con appena 12,99 euro; a Berlino con 13,99 euro; Copenaghen, Madrid, Stoccolma e Santander a 14,99 euro.

Dall’aeroporto di Milano Malpensa si va a Berlino o Bucarest con 9,99 euro, a Barcellona con 14,99 euro e a Dublino o Londra con 16,99 euro.

Dall’aeroporto di Roma Fiumicino voli Ryanair in offerta per Vienna a 5,62 euro, a Barcellona a 14,99.

Da Roma Ciampino voli scontati per Bucarest o Budapest con 9,99 euro, ad Ateneo Varsavia con 14,99.

Da Bologna si parte per Vienna con soli 5,62 euro, a Bruxelles, Cracovia, Malta, Marsiglia e Barcellona a 9,99 euro.

Da Torino voli per Barcellona e Bruxelles a 9,99 euro e a Londra, Malta e Valencia con 12,99 euro.

