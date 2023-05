Sono passati anni dalla fine della loro relazione, eppure Al Bano e Romina Power sono ancora impegnati a discuterne a distanza. Dopo le dichiarazioni di Al Bano sulla fine del loro amore, arriva la risposta della cantante. L’ex marito aveva raccontato una sua versione per cui il matrimonio con Romina era finito perché lei fumava troppo spesso marjuana: “Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile”.

Romina Power ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui ha risposto alle dichiarazioni dell’ex marito.

I due sono stati insieme quasi per trent’anni. La loro storia d’amore è finita negli anni Novanta a distanza di poco tempo dalla scomparsa della figlia Ylenia Carrisi. La vicinanza temporale dei due eventi è sempre stata occasione, per i fan, di giustificare la fine del loro amore con il tragico evento che li ha coinvolti. Ma Al Bano ha dichiarato che la loro storia, in realtà, sarebbe finita perché la cantante, fumando spesso marijuana, non era più la stessa persona felice che aveva conosciuto trent’anni prima.

Romina Power oggi risponde a queste dichiarazioni così: “Le relazioni durano quando tutti e due si è impegnati nella crescita insieme. È importante che esista il dialogo e la comprensione, ma soprattutto che ci si ascolti a vicenda. In America diciamo: “Happy wife, happy life”, ossia “moglie felice, vita felice”. Come la terra ci insegna, un seme, per quanto prezioso, non può essere lasciato alla mercé delle intemperie ma ha bisogno di protezione all’inizio e poi cura e attenzione costante. Ha bisogno di calore e di sentirsi nutrito”.

In altre parole, Romina Power non sembra serbare rancore nei confronti dell’ex marito Al Bano con cui oggi è impegnata in diverse turnée per cantare e pronta, come sostiene, a donare “momenti di bellezza e felicità” al suo amato pubblico.