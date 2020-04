Il gruppo Facebook maschilista che mette in palio 200 euro in cambio di foto hard

Sono maschilisti dichiarati gli ideatori del gruppo Facebook e Instagram “Roba da maschi” che ha lanciato il controverso contest per donne alle quali viene chiesta una foto hard in cambio di un buono Amazon dal valore di 200 euro. La pagina Facebook “Roba da Maschi” conta quasi 40mila like. Un covo di foto porno con commenti fortemente discriminatori per il genere femminile.

L’invito per partecipare al “concorso” recita: “Ad Aprile concorsone a tema Covid19. Tutte le ragazze che inviano foto a tema marchiate Rdm possono vincere un buono amazon da 200 euro. Solo reali”. Ma a lasciare ancora più perplessi è la descrizione della pagina che si legge nelle informazioni Facebook: “Torniamo più tosti di prima ricordando che siamo una pagina maschilista ma goliardica e ironica”. E’ evidente che anche la sfera sessuale ha risentito degli effetti della quarantena imposta dall’emergenza Coronavirus che ci rilega in casa da settimane.

Leggi anche: Con il lockdown aumentano i casi di Reveng Porn: ecco come difendersi

