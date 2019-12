Natale a Buckingham Palace: quanto spende la regina Elisabetta per i regali?

It’s Christmas time in quel di Buckingham Palace. E anche quest’anno la regina Elisabetta II, oltre ai suoi sudditi, si dedicherà ai regali di Natale. Ma quanto arriva a spendere Sua Maestà per riempire di “pensierini” e cartoline i membri della royal family?

Secondo un ex assistente di Buckingham Palace la regina spende ogni anno circa 30 mila sterline per acquistare 620 regali di Natale e 750 cartoline di buone feste (generalmente con all’interno una foto di famiglia). I doni, comunque, vengono consegnati a parenti, amici, membri dell’aristocrazia, delegati del Commonwealth britannico e anche al personale del Palazzo.

In un’intervista a Fabulous Digital questo insider ha inoltre raccontato che, ben due settimane prima del 25 dicembre, il personale viene invitato a recarsi in una delle sale di rappresentanza di Buckingham per la consegna del regalo direttamente dalla regina. “Si mettono in fila, e di solito lei dice qualcosa come “grazie mille per tutto il vostro aiuto durante l’anno. Buon Natale”, ha spiegato l’ex assistente di Elisabetta II. E per quanto riguarda la tipologia di regali, la regina solitamente regala ai suoi dipendenti buoni per l’acquisto di libri, piccoli oggetti di porcellana o un tradizionale Christmas pudding confezionato in una scatola. Quest’ultimo è il regalo consegnato anche agli operai di Buckingham e al personale di polizia (in totale circa 1.500 persone).

Inoltre, nel caso in cui qualcuno non potesse recarsi alla consegna del regalo perché impegnato altrove, la regina provvede ad inviare il dono alla famiglia, accompagnandolo con un biglietto di auguri firmato da lei e dal marito Filippo. E se precedentemente i negozi scelti per l’acquisto dei doni – come, ad esempio, Harrods – inviavano interi furgoni di oggetti a Palazzo che venivano esposti sui tavoli e scelti dalla sovrana, ora questo compito viene svolto online dall’ufficio del suo segretario privato.

