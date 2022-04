Ramadan 2022: quando inizia e quando finisce, le date

RAMADAN 2022 DATA – Quando inizia il Ramadan 2022? Oggi, 2 aprile 2022, tra rigide quarantene e isolamento i fedeli dell’Islam in tutto il mondo inizieranno un Ramadan eccezionale. Il mese sacro del digiuno arriva infatti nel pieno di una pandemia di Coronavirus globale che ha costretto anche le comunità religiose a rivedere tradizioni e riti alla luce delle misure di distanziamento sociale e di gestione del contagio imposte dai governi. I 2.6 milioni di fedeli musulmani in Italia durante il prossimo mese (il Ramadan 2020 finisce il 23 maggio) si asterranno dal bere e dal mangiare dall’alba al tramonto in rispetto non solo di uno dei cinque pilastri dell’Islam ma anche del mese più sacro dell’anno.

Digiuno

Secondo l’Organizzazione mondiale sanità (OMS) non ci sono controindicazioni a un periodo di digiuno nel corso dell’epidemia Coronavirus. L’Oms ha rilasciato una serie di linee guida rivolte ai fedeli musulmani proprio per indirizzare le comunità durante il Ramadan 2022. Nel Corano i malati sono esentati dall’effettuare il digiuno così come le donne anziane, in gravidanza o in allattamento. E in vista dell’Eid al-Fitr , la festa di fine Ramadan prevista per il prossimo 23 maggio, anche se in Italia potrebbero essere allentate alcune misure, sembra che il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti rimarranno la priorità.

Preghiera

A cambiare, e non poco, in questi giorni di pandemia è stata soprattutto la preghiera. Con la chiusura dei luoghi di culto il momento devozionale si è spostato nelle case, un momento che nel periodo del digiuno, in particolare, restituisce un senso di comunità e di vicinanza. Durante la preghiera i fedeli si rivolgono verso la “Qibla”, il punto di adorazione della Mecca dove si trova il santuario islamico della Caaba.