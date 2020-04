Ramadan 2020: date, orari e app utili al tempo del Coronavirus

E’ iniziato il Ramadan 2020, il mese di digiuno diurno e preghiera che coincide con il periodo nel quale Maometto ricevette dal Corano la rivelazione di diventare “guida per gli uomini di retta direzione e salvezza”. Il mese è quindi dedicato all’autodisciplina, alla meditazione e alla preghiera. Una delle azioni più importanti, e più popolari, è che durante il Ramadan tutti i musulmani adulti e in salute devono digiunare dall’alba al tramonto. Al tramonto si può bere un bicchiere d’acqua e mangiare un dattero e proseguire con la cena. Un ramadan che però sarà segnato dall’emergenza Coronavirus in Italia e non solo. Ma quali sono le date esatte del Ramadan 2020? E gli orari? Di seguito tutte le informazioni e qualche curiosità legate alle app utili per il mese di preghiera.

Date

Quando inizia e quando finisce il Ramadan nel 2020? Il mese di preghiera e digiuno inizia oggi, giovedì 23 aprile, e terminerà sabato 23 maggio 2020. Secondo la tradizione islamica, questo periodo coincide con il nono mese dell’anno presente nel calendario lunare musulmano, che è differente rispetto al calendario gregoriano. Ha infatti circa 11 giorni in meno e inizia dal 622 d.C. ovvero quando Maometto si recò dalla Mecca a Medina.

Orari

Quali sono gli orari della preghiera e del digiuno? Per conteggiare l’ora esatta in cui bisogna pregare e in cui è possibile mangiare esistono diversi siti. Uno di questi è Arab.it che permette di scoprire l’ora esatta della preghiera per il Ramadan 2020 in Italia (Qui il sito).

Ramadan 2020, le app utili

Grazie alla tecnologia, i fedeli mussulmani possono seguire al meglio le regole del Ramadan 2020: esistono infatti diverse app da usare durante questo mese, tutte che fanno riferimento al Corano e i tempi di preghiera da rispettare. Ma quali sono queste app? Ne abbiamo raccolte alcune. Eccole:

MUSLIM PRO

Muslim Pro è sicuramente una delle app più famose: uno strumento ricco di funzionalità, pensate soprattutto per seguire efficacemente i precetti durante il mese di digiuno. Innanzitutto, invia notifiche e avvisi quando è il momento della preghiera in base alla geolocalizzazione dell’utente. Segnala il periodo di digiuno da rispettare e quando invece è possibile mangiare. L’app integra anche una versione digitale del Corano che include recitazioni audio e trascrizioni fonetiche di tutti i passaggi del Libro Sacro, tradotto in 40 lingue. Un’altra funzione molto apprezzata dai musulmani è la bussola digitale che indica sempre la direzione de La Mecca, ovunque ci si trovi, oltre ai 99 nomi di Allah e i biglietti di auguri islamici.

RAMADAN 2020

Un’altra applicazione nata per accompagnare i fedeli durante il Mese Sacro è Ramadan 2020. Si tratta di uno strumento completo che contiene il calendario annuale del Ramadan, i tempi per le preghiere da fare durante tutto il giorno (Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Sunset, Maghrib e Isha). Permette anche di impostare sveglie e allarmi differenti. E’ possibile usare l’app anche in assenza di connessione. Anche in questa applicazione è integrato il Corano, con 8 lingue disponibile e la possibilità di riprodurre in formato audio i vari passaggi. L’app mostra la data corrente sia nel calendario occidentale che in quello islamico e la possibilità di adattare il calendario Hijri alle proprie necessità. Infine, l’app consente di scrivere note e altri appunti legati al periodo del Ramadan in modo da avere una sorta di diario aggiornato.

RAMADAN RICETTE

È vero, il Ramadan è un periodo di digiuno e astensione, per tale motivo il momento del pasto ricopre grande importanza. L’applicazione Ramadan Ricette contiene tante idee per le pietanze da preparare durante l’Iftar e il Sehar, ovvero il momento posteriore al tramonto e quello anteriore all’alba.

Potrebbero interessarti Ramadan 2020: quando inizia e quando finisce, le date Ikea svela la ricetta delle mitiche polpette svedesi: “Così potete cucinarle a casa” Come cambiano gli acquisti in quarantena? Decuplicata le vendita di tute, bene lo skincare