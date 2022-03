Premio Strega 2022: quando, candidati e altre info

Il Premio Strega è il riconoscimento letterario più importante d’Italia. Viene assegnato a cadenza annuale, a partire dal 1947, all’autore o all’autrice che avranno saputo conquistare con storia e scrittura la giuria. Come funziona il Premio Strega e cosa dobbiamo aspettarci dall’edizione del 2022?

Quando parte: le date per finalisti e vincitore

L’edizione 2022 del Premio Strega parte con una marcia in più battendo già un record. La 76esima edizione ha finora raccolto ben 74 libri di narrativa in lingua italiana tra le proposte, titoli suggeriti dagli Amici della Domenica, una giuria storica che accompagna da anni l’evento letterario. Promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega, questo è l’evento letterario più atteso nel nostro paese e anche il più autorevole.

Da questi 74 titoli sarà estratta una lista di 12 romanzi che gareggeranno per aggiudicarsi il Premio Strega 2022. L’annuncio della dozzina è stato prefissato per giovedì 31 marzo 2022 alle ore 11:00. Avverrà tramite conferenza stampa, che si svolgerà presso la Camera di Commercio di Roma nella sala del Tempo di Adriano.

Una volta annunciata la dozzina, ci sarà qualche mese di tempo per leggere i romanzi in gara. Lo step successivo sarà quello di restringere ancor di più il cerchio e indicare la cinquina finalista. Dei 12, quindi, soltanto cinque libri passeranno al turno finale. L’annuncio della cinquina arriverà a giugno. Il vincitore, invece, sarà annunciato il 7 luglio 2022.

I candidati: come funziona

Chi può partecipare al Premio Strega 2022? Tutti gli autori che hanno pubblicato un romanzo con una casa editrice dall’1 marzo 2021 fino al 28 febbraio 2022. Significa che possono prendervi parte i romanzi pubblicati nell’arco dell’ultimo anno, anche i più freschi di stampa. Per l’edizione 76, sono stati suggeriti ben 74 titoli di romanzi. Questo perché è stata apportata una significativa modifica al regolamento destinato agli Amici della Domenica. Ogni membro di questa giuria ha infatti il potere di suggerire un titolo a testa, con il favore dell’autore in questione. Ed è per questo che negli ultimi anni i numeri suggeriti per lo Strega sono aumentati a dismisura. Già nel 2018, ad esempio, i titoli erano 41. A seguire, nel 2019, erano 57, mentre nel 2021 si è toccata la soglia di 62. Il 2022 invece parte con un nuovo record, ben 74 libri dai quali sarà necessario estrapolare una prima dozzina.

Come funziona il Premio Strega? Dopo l’elenco di titoli suggeriti dagli Amici della Domenica, il comitato direttivo deve selezionare 12 titoli che rappresenteranno l’edizione 2022 del riconoscimento letterario italiano. Il comitato è composto da Pietro Abate, Giuseppe D’Avino, Valeria Della Valle, Ernesto Ferrero, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi, Antonio Scurati e Giovanni Solimine. Melania G. Mazzucco è la presidente.

Premio Strega 2022: i 74 libri

In attesa di scoprire quali sono i libri effettivamente in gara al Premio Strega e che quindi saranno poi selezionati nella dozzina ufficiale della 76esima edizione, possiamo scoprire invece quali sono i 74 romanzi da record presentati dagli Amici della Domenica. Di seguito vi riportiamo i primi 20 nomi, mentre qui potrete trovare la lista dei 74 titoli completi: