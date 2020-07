Premio Strega 2020, il vincitore di quest’anno: ecco chi ha vinto

Questa sera, giovedì 2 luglio 2020, sarà trasmessa in diretta la cerimonia del Premio Strega: il premio letterario più importante d’Italia è giunto alla 74esima edizione e quest’anno in gara non erano cinque i romanzi, ma sei: una sestina particolare che ha visto confrontarsi sei romanzi validi, ma soltanto uno ha potuto portare a casa la vittoria. La diretta, trasmessa su Rai 3, ritaglierà anche uno spazio dedicato ad Andrea Camilleri, celebre scrittore siciliano scomparso lo scorso 17 luglio. In libreria, a un anno esatto dalla scomparsa, arriverà il romanzo postumo dell’autore che concluderà la storia del Commissario Montalbano, ma questa sera, durante la cerimonia del Premio Strega, Camilleri sarà ricordato con un tributo speciale, composto da immagini originali del celebre scrittore, che ha partecipato al Premio nel 1995 con “Il birraio di Preston”. Ma chi vincerà l’edizione 2020 del Premio Strega? Chi è il vincitore?

Premio Strega 2020, il vincitore

A vincere la 74esima edizione del Premio Strega è

Quest’anno i candidati in gara erano ben sei. Una sestina non capitava dagli anni ’90: in genere, il regolamento del premio letterario nato a Benevento vede la scelta di cinque titoli da portare poi alla gara finale. Quest’anno, però, non era presente nessun titolo di una piccola o media casa editrice tra i primi cinque scelti e, per questo motivo, è stato pescato in classifica il primo romanzo (dopo la sesta posizione) che rappresentasse la categoria. Per questo, è stato pescato il romanzo di Jonathan Bazzi, che in realtà era al settimo posto in classifica ma che, in base a quanto previsto dal regolamento, ha potuto scalare di un posto (sostituendo Città sommerse, che è edito da Bompiani, quindi grande casa editrice) e rappresentare la Fandango Libri.

In gara quest’anno abbiamo quindi visto una sestina che ha entusiasmato fin da subito i lettori del Premio Strega. Ecco chi c’era in gara:

Il colibrì, Sandro Veronesi

La misura del tempo, Gianrico Carofiglio

Almarina, Valeria Parrella

Ragazzo italiano, Gian Arturo Ferrari

Tutto chiede salvezza, Daniele Mencarelli

Febbre, Jonathan Bazzi

Prima ancora dell’annuncio ufficiale del vincitore, in tanti hanno dato la propria preferenza sia a Veronesi che a Carofiglio. Il Premio Strega Off 2020 invece è andato a Valeria Parrella con Almarina.

